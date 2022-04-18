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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Леонида Хейфеца

Александр Афонин

Общество
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Леонида Хейфеца
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Леонида Хейфеца. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 18 апреля.

— Ушел из жизни Леонид Ефимович Хейфец — выдающийся театральный режиссер и педагог, внесший большой вклад в развитие отечественной культуры, — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что режиссер поставил десятки блестящих спектаклей. Многие из них вошли в золотой фонд драматического искусства и оставили незабываемые впечатления у ценителей русской и мировой классики.

По словам мэра столицы, Хейфец за годы своей преподавательской деятельности помог раскрыть лучшие качества молодых режиссеров и актеров.

— Светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников, — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Театрального режиссера и педагога Леонида Хейфеца не стало 18 апреля. Народный артист России скончался на 88-м году жизни.

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