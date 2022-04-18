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«Это самая большая боль»: Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

Евгений Белоусов

Общество
«Это самая большая боль»: Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
Фото: PA Wire / PA Images

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

В октябре футболист рассказал, что его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню. Тогда он опубликовал фотографию, на которой пара показывает снимок УЗИ с изображением детей.

— Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем, — признался Роналду.

Футболист также выразил благодарность врачам и медсестрам, боровшимся за жизнь малыша и заботившихся о всей семье в это время.

— Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя, — цитирует спортсмена РИА Новости.

До этого экс-солистка группы «Мираж», певица Маргарита Суханкина рассказала, что была замужем во второй раз за композитором, у которого были проблемы с алкоголем. Суханкина забеременела, однако супруг не хотел становиться отцом и настаивал на аборте. В результате певица согласилась, но уже через месяц снова поняла, что беременна. В восемь месяцев ребенок перестал дышать. В больнице ей сказали, что ребенок умер, но его нужно родить. После этого врач решила показать ребенка певице, но та не захотела на него смотреть.

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