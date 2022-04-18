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Эндокринолог рассказала, какие жиры безопасно включать в рацион

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог рассказала, какие жиры безопасно включать в рацион
Фото: depositphotos

Эндокринолог и нутрициолог Людмила Мудрагель объяснила, как грамотно включать в рацион жиры без вреда организму.

— В большинстве продуктов, которые мы едим, содержится смесь насыщенных, полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот. Есть простой способ определить, насыщенный жир или ненасыщенный: если он твердый или полутвердый при комнатной температуре, то скорее всего, насыщенный. Если же жидкий, то, скорее всего, ненасыщенный, — отмечает специалист.

Она добавила, что исключать из рациона жиры полностью не стоит, так как они необходимы для правильной работы организма, однако стоит учитывать их разновидность.

По мнению Мудрагель, плохо влияют на организм именно трансжиры, которые создаются искусственным путем за счет промышленного насыщения полиненасыщенных жиров. Они входят в состав различных кондитерских изделий, фастфуда, а также присутствуют в жареных блюдах, приготовленных в панировке.

Такие жиры увеличивают риск развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, онкологии и сахарного диабета. При этом суточная норма жиров должна составлять не более десяти процентов от ежедневного калоража всех блюд, передает Мedikforum.

До этого врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева предупредила о недопустимости диеты с обезжиренным творогом. По ее словам, такая диета не является оптимальной из-за содержания в твороге жирорастворимых витаминов А и D, для усвоения которых необходимы жиры.

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