Пожар произошел на территории больницы на юге Москвы

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Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

Пожар случился на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на юге столицы. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

— Загорание мусора и двух бытовок, внутри людей нет, — уточнил источник «ВМ».

Медицинское учреждение находится на улице Бакинская, 26. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Один человек погиб из-за взрыва электросамоката в Новой Москве. 14 апреля начался пожар в квартире на Нововатутинском проспекте. Предварительно установлено, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание в электросамокате, который стоял на зарядке.

Еще один пожар случился 15 апреля в деревне Пирогово в Подмосковье. Огонь перекинулся на крышу соседнего строения. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек. В итоге ангар выгорел полностью на площади 600 квадратных метров. Пламя также распространилось на 180 квадратных метров крыши соседнего здания.