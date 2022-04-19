Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел на территории больницы на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар произошел на территории больницы на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Бакинская улица, 26 Карта всех событий

Пожар случился на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на юге столицы. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

— Загорание мусора и двух бытовок, внутри людей нет, — уточнил источник «ВМ».

Медицинское учреждение находится на улице Бакинская, 26. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Один человек погиб из-за взрыва электросамоката в Новой Москве. 14 апреля начался пожар в квартире на Нововатутинском проспекте. Предварительно установлено, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание в электросамокате, который стоял на зарядке.

Еще один пожар случился 15 апреля в деревне Пирогово в Подмосковье. Огонь перекинулся на крышу соседнего строения. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек. В итоге ангар выгорел полностью на площади 600 квадратных метров. Пламя также распространилось на 180 квадратных метров крыши соседнего здания.

Читайте также:
Москва Пожары Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте