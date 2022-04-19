Жители столицы в марте стали чаще ходить в музеи

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Посещаемость столичных музеев в марте выросла на треть в сравнении с февралем. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В марте среднесуточное число чеков на покупку билетов в музеи возросло до 21 тысячи, что на 30,2 процента больше февральских значений, — сказал он.

Пуртов добавил, что такому показателю поспособствовала отмена антиковидных ограничений в начале марта. Среднесуточные обороты музеев выросли на 34 процента — с 12,8 миллиона рублей до 17,2 миллиона, отметил министр.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский выразил надежду, что уровень посещаемости музеев в городе продолжит расти. Он добавил, что в марте три музея стали лидерами данного процесса. Музей-заповедник «Царицыно» посетили почти 100 тысяч человек, 63 тысячи побывали в «Мультимедиа Арт Музее» и 65 тысяч — в Государственном Дарвиновском музее. Посещаемость Московского зоопарка превысила 90 тысяч человек.

Похожие данные у акции «Московская музейная неделя», которая проходит каждую третью неделю месяца. По сравнению с февральскими показателями посещаемость выросла на 133 процента, а в сравнении со средними показателями «Московской музейной недели» 2021 года — на 284 процента.

13 апреля в Музее русского лубка открылась выставка «Сказка — ложь, да в ней намек». В состав экспозиции вошли лубочные картины из фондов музея.