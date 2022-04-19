Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пользователи сервиса «Мои платежи» сохранили более 100 тысяч шаблонов, которые упрощают регулярную оплату услуг. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря шаблонам москвичам не нужно каждый раз тратить время на поиск и внесение реквизитов при оплате регулярных счетов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего сервисом пользуются для пополнения лицевых счетов карт «Москвенок» и «Тройка», оплаты мобильной связи, доступа в интернет, а также кружков и секций Департамента образования и науки Москвы.

Директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Владимир Новиков добавил, что использование шаблона существенно экономит время и позволяют снизить риск ошибки при вводе данных. Он отметил, что функцией воспользовались свыше 100 тысяч человек.

Создать новый шаблон можно в разделах «Оплата услуг» и оплаты коммерческих услуг. Для этого необходимо поставить галочку напротив строки «Сохранить как шаблон» в форме оплаты счета, передает официальный сайт мэра Москвы.

В марте стало известно, что в сервисе «Мои платежи» увеличилось число операций на треть. Пользователи совершили более 3,2 миллиона платежей с начала года.