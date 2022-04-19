Губернатор Калининградской области Алиханов заявил о невозможности блокады региона

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о невозможности блокады региона.

По его словам, в настоящее время самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт позволяет региону сохранять связь с остальной частью РФ.

Алиханов также добавил, что закрытие железнодорожного транзита через Калининград негативно отразится на Европейском союзе.

— Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три–четыре раза, — пояснил чиновник.

Он подытожил, что закрытие железных дорог не даст возможность транспортировать грузы в Европу и Юго-Восточную Азию из Китая, передает «360».

До этого сообщалось, что около тысячи российских вагонов, следовавших в Калининград, застряли в Литве из-за проблем с проездом через страны Европы. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). В СОЖТ также уточнили, что участились сообщения об актах вандализма в отношении составов, следующих в Калининград. Хулиганы рисуют на вагонах граффити.