Четыре велофестиваля состоится в этом году в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

В 2022 году в столице запланировано четыре велофестиваля. Они пройдут весной, осенью, зимой и даже ночью. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 апреля.

— После двухлетнего перерыва московских велосипедистов вновь приглашают принять участие в городских велофестивалях, — говорится в сообщении.

Ближайшее мероприятие состоится 21 мая. Велофестиваль пройдет в два этапа: велогонка для спортсменов-любителей и велозаезд для всех велосипедистов. Участники начнут маршрут на проспекте Академика Сахарова и сделают круг по Садовому кольцу.

9 июля состоится ночной заезд по Москве. Он приурочен Дню московского транспорта. Велосипедисты стартуют на Суворовской площади, проедут район Хамовники и остановятся на Болотной улице.

Осенний фестиваль пройдет 4 сентября. Для фанатов велоспорта подготовлен самый длинный маршрут. Участников ждет 29 километров между деловым центром «Москва-Сити» и ВДНХ.

11-километровый маршрут состоится 4 декабря. Гости зимнего фестиваля проедут вдоль набережной Москвы-реки мимо стен Кремля.

Отмечается, что принять участие может любой желающий. При отсутствии своего велосипеда на фестивале предусмотрен велопрокат, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии столичного велопроката. В этом году жителям города будет доступно больше 7500 велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций.