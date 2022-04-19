Служба занятости населения Москвы поможет горожанам найти работу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Жители Москвы, находящиеся в поиске работы, могут обратиться в один из 57 центров трудоустройства, флагманские центры занятости населения «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Специалисты профильных организаций помогут горожанам составить конкурентоспособное резюме. Кроме того, в центрах можно пройти тест на профориентацию, курсы переобучения или проконсультироваться с психологом.

Более того, соискатели могут подать резюме на сайте mos.ru.

В службу занятости Москвы также входит учебный центр «Профессионал», где можно обучиться новой профессии или пройти переобучение.

Так, Ирина Евсюкова с помощью профильных организаций смогла вернуться к работе после длительного перерыва, а Елена Щипрова превратила свое хобби — дизайн украшений ручной работы — в полноценный бизнес.

— Уже достаточно длительное время я создаю авторские украшения, но в основном для себя и в подарок друзьям. О том, чтобы сделать это своей профессией, я даже не мечтала, — передает слова Щипровой официальный сайт мэра Москвы.

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ 15 апреля пригласил маркетологов, SMM-специалистов и бизнесменов на новый бесплатный онлайн-курс по продвижению товаров и услуг и взаимодействию с аудиторией «Коммуникации-2022. Основные каналы продвижения товаров и услуг».