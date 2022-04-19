Вирусологи рассказали о последствиях для медиков из-за «стелс-омикрона»

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Российские вирусологи согласились с мнением коллег из Великобритании о том, что «стелс-омикрон» может быть причиной новых пиков заболеваемости. Об этом рассказала врач-пульмонолог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Ольга Марданова.

По ее словам, оценить эпидситуацию можно с помощью анализа количества заболевших медицинских работников.

— Если заболевает больше медиков, то и людей из всех остальных групп населения заболевает значительно больше, — пояснила специалист.

Главврач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков, в свою очередь, добавил, что врачи чаще заболевают COVID-19 из-за частых контактов с инфицированными пациентами.

По словам Ольги Мардановой, ситуация, которая в настоящее время наблюдается в Великобритании, может свидетельствовать о высокой заразности штамма ВА.2.

Она подытожила, что рост заболеваемости также может прийти в Россию, передает газета «Известия».

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальная версия препарата будут эффективны в борьбе с «омикрон»-штаммом XE, зафиксированным в январе в Великобритании. По словам специалиста, эти препараты защищают организм от вариантов «омикрона» BA.1 и ВА.2, а ХЕ является их комбинированной версией.