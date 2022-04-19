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Врач дала советы по приготовлению пасхальных диетических блюд

Александр Афонин

Общество
Врач дала советы по приготовлению пасхальных диетических блюд
Фото: Unsplash

На Пасху при готовке блюд лучше использовать обезжиренный или маложирный творог. Сахар стоит заменить на замороженные или сушеные ягоды и фрукты. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

— Советую подобрать рецепт пасхального кулича без использования большого количества сдобы. Также старайтесь добавлять как можно меньше сахара. Для подслащивания пользуйтесь замороженными или сушеными ягодами и фруктами, — сказала она.

Денисова добавила, что торжество не повод забывать о здоровье. В период праздников стоит употреблять пищу не менее трех-четырех раз в день. Ее необходимо принимать небольшими порциями и чередовать с прогулками на свежем воздухе.

Врач добавил, что не стоит употреблять много белковой пищи. По ее словам, рацион Великого пасха в первую очередь диетический. Резкое увеличение потребления количества белковой и жирной пищи может привести к дисфункции пищеварительной системы, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне диетолог рассказала, кому вредно есть много яиц на Пасху. По ее словам, здоровому человеку рекомендуется есть не более трех яиц в день.

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