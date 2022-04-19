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Наталья Сергунина рассказала о самых популярных у туристов функциях Russpass

Александр Афонин

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Наталья Сергунина рассказала о самых популярных у туристов функциях Russpass
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Благодаря цифровому сервису Ruspass можно приобрести билеты на самолет и поезд, забронировать номер в отеле и подобрать экскурсию. Число пользователей сервиса достигло трех миллионов человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 19 апреля.

— Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до трех миллионов пользователей. Число партнеров проекта тоже растет. Сейчас их уже 1,7 тысячи, — отметила она.

Лидирующей функцией сервиса стало прямое бронирование номеров в отелях.

Для того чтобы выбрать гостиницу, следует открыть главную страницу сайта и зайти в раздел «Отели». Там понадобится задать параметры поиска: город, в котором находится гостиница, даты поездки, число гостей.

Для российских путешественников имеется полезная функция подбора достопримечательностей и афиши мероприятий. Это вторая по популярности функция. Russpass не только перечислит все подходящие достопримечательности и события, но и расскажет о них, предложит добавить в «Избранное».

Топ-3 замыкает функция поиска готового тура. На странице каждого тура есть почасовое расписание всех дней: встреча с гидом и размещение в гостинице, обзорные экскурсии, посещение музеев и достопримечательностей, завтраки и обеды.

Всего в Ruspass предусмотрено 25 услуг и сервисов. На портале размещено более 4,5 тысячи туристических предложений. Ресурс также вдохновляет своих пользователей, подает им идеи для следующих поездок.

Накануне сообщалось, что сервис Russpass добавил маршруты с подкастами об истории и архитектуре Москвы. Всего добавили 17 аудиозаписей.

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