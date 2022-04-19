Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

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Власти Новой Зеландии ввели новые санкционные меры в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых организаций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила глава новозеландского МИД Нанаия Махута.

По ее словам, эти финорганизации якобы составляют около 80 процентов российских банковских активов.

Уточняется, что санкции распространились на Альфа-Банк, Банк России, ЦБ ПФ, Газпромбанк, Сбербанк и Внешэкономбанк, передает «Царьград».

До этого стало известно, что Новая Зеландия собирается выделить Украине 8,8 миллиона долларов в качестве помощи Киеву в различных областях. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Запад начал вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.