Волочкова объяснила, почему отказалась покидать Россию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова назвала причину, по которой не покинет Россию. Ею оказались подарки от друзей из Калуги. Об этом прима рассказала в своем Telegram-канале.

— Вот такие у меня друзья в Калуге! Спасибо за то, что вы есть! Это одна из причин, по которой я не смогу позволить себе оставить Россию, — сказала она.

Друзья примы подарили ей изящную шкатулку и герб России, сделанный из золота. Волочкова отметила, что на момент открытия подарка она только проснулась и это сделало ее день потрясающим.

Прима отдельно поблагодарила за послание внутри шкатулки. В нем друзья назвали ее «самой патриотичной балериной России».

Волочкова отметила, что не забыли и про ее домработницу, дружбой с которой балерина очень дорожит. Ей досталось красивое колечко, передает «Пятый канал».

15 апреля Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей привлекательности для мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности.