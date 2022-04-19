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ЦОДД установит 370 новых велосипедных парковок в Москве

Александр Афонин

Город
ЦОДД установит 370 новых велосипедных парковок в Москве
Фото: Пресс-служба ЦОДД
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Мичуринский проспект Карта всех событий

Весной и летом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы установит в столице 370 новых велопарковок. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На каждой можно припарковать 2 велосипеда или 4 самоката: всего это места для 740 велосипедов или 1480 самокатов, — говорится в сообщении.

Велопарковки с новым дизайном появятся по всему городу возле метро, МЦК и МЦД: у станций «Мичуринский проспект», «Селигерская», «Алексеевская», «Бескудниково», «Крымская» и других. Благодаря этому пассажиры городского транспорта смогут удобно пересаживаться на велосипеды и самокаты.

Отмечается, что началась работа по подготовке уже установленных велопарковок к новому сезону.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начал свою работу городской велопрокат. По его словам, сервис пользуется большой популярностью. В этом году москвичам будет доступно более 7500 велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций. Специалисты осуществили проверку транспорта и начали его расстановку на станциях.

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