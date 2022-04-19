Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о работе проекта «Персональный помощник»

Александр Афонин

Город
Москвичам рассказали о работе проекта «Персональный помощник»
Фото: Дмитрий Рухлецкий / Вечерняя Москва

В августе 2020 года начал свою работу проект «Персональный помощник», который направлен на помощь пациентам с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Пациентам с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом помогают во всех организационных вопросах, связанных с диагностикой и лечением, — говорится в сообщении.

Служба помощи предлагает москвичам современные лекарственные средства, удобные цифровые сервисы, оборудование последнего поколения и комфортные условия пребывания в медицинских учреждениях.

Большой вклад вносят специалисты проекта. 81 сотрудник центров «Мои документы», прошедший специальную подготовку, помогает жителям столицы во всех организационных вопросах, связанных с диагностикой и лечением их заболевания.

Сопровождение персонального помощника предлагают при первичном направлении к врачу-онкологу. Если пациент соглашается, ему дают карточку с именем и телефоном специалиста. С ним можно связаться напрямую. Если диагноз не подтвердится, то сопровождение завершается, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл онкохирургический корпус ГКОБ № 1. Учреждение начало работу после реконструкции и капитального ремонта.

Читайте также:
помощь Онкология Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте