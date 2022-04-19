Москвичам рассказали о работе проекта «Персональный помощник»

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В августе 2020 года начал свою работу проект «Персональный помощник», который направлен на помощь пациентам с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Пациентам с подозрением на онкологическое заболевание или с подтвержденным диагнозом помогают во всех организационных вопросах, связанных с диагностикой и лечением, — говорится в сообщении.

Служба помощи предлагает москвичам современные лекарственные средства, удобные цифровые сервисы, оборудование последнего поколения и комфортные условия пребывания в медицинских учреждениях.

Большой вклад вносят специалисты проекта. 81 сотрудник центров «Мои документы», прошедший специальную подготовку, помогает жителям столицы во всех организационных вопросах, связанных с диагностикой и лечением их заболевания.

Сопровождение персонального помощника предлагают при первичном направлении к врачу-онкологу. Если пациент соглашается, ему дают карточку с именем и телефоном специалиста. С ним можно связаться напрямую. Если диагноз не подтвердится, то сопровождение завершается, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл онкохирургический корпус ГКОБ № 1. Учреждение начало работу после реконструкции и капитального ремонта.