Застройщики в Москве сэкономили более миллиарда рублей на отсрочке на предоставление гарантий банка

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Более десятка строительных компаний Москвы на полгода отсрочили предоставление банковской гарантии при смене вида использования земельного участка для строительства. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Набор мер по поддержке столичных застройщиков был принят месяц назад. За это время к городу обратились 11 собственников земельных участков, которым на полгода отсрочено предоставление банковской гарантии. Общая сумма отсроченной банковской гарантии составила 1,3 миллиарда рублей, — уточнил он.

По словам Ефимова, сэкономленные средства компании могут направить на реализацию как старых, так и новых проектов.

Для того чтобы получить отсрочку, предприниматели должны подать личное поручительство бенефициара в департамент городского имущества столицы. Примечательно, что при смене вида использования земельного участка для строительства собственник должен либо в рассрочку, либо единовременно внести определенную сумму в городской бюджет.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман выразил надежду на то, что банковская гарантия сократит издержки инвесторов, а их строительные проекты не будут заморожены, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 апреля сообщалось, что юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) воспользовались онлайн-услугами и сервисами на портале мэра Москвы свыше двух миллионов раз по итогам 2021 года.