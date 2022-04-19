Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в преддверии Пасхи

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии Пасхи дал рекомендации россиянам по покупке куличей, яиц и творога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 19 апреля.

— При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для окрашивания яиц лучше использовать разрешенные пищевые красители или луковую шелуху.

Хороший творог отличается белым цветом с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. У нежирного творога допустимо выделение небольшого количества сыворотки. Консистенция должна быть мягкой, однородной и нежно-маслянистой.

При выборы кулича нужно обратить внимание на его верхушку. Она должна быть сухой, а глазурь не липнуть. На нижней части не допускается наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого врач дала советы по приготовлению пасхальных диетических блюд. Она отметила, что лучше использовать обезжиренный или маложирный творог, а сахар заменить на ягоды.