Москвичей пригласили на мероприятия, связанные с архитектурой города

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В рамках акции «Дни исторического и культурного наследия» жители Москвы до 31 мая могут бесплатно посетить более 300 мероприятий и около 100 объектов, посвященных городской архитектуре. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— В этом году удалось сделать масштабную программу, где каждый сможет найти интересное для себя мероприятие. Все памятники и мероприятия мы разделили по эпохам. Отсюда и главная тема — «Эпохи московского наследия». Всего для жителей доступно более 300 экскурсий, лекций, квестов и мастер-классов. Свои двери открыло около 100 исторических зданий города, — уточнил глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Все мероприятия разделены по эпохам: «Москва под сводами», «Москва дворцовая», «Москва усадебная», «Москва эклектично-модерновая» и «Москва советская». Люди смогут увидеть здания старого города, а также посмотреть на символы советской эпохи и другие архитектурные памятники.

Кроме того, в рамках акции будут работать «Детская программа», «Инклюзивная программа» для людей с особенностями здоровья и раздел, посвященный нематериальному наследию.

Среди партнеров программы — Российский экономический университет имени Плеханова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский государственный гуманитарный университет и другие вузы, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 апреля муниципальные депутаты Тамара Шорина, Денис Будкин и Павел Черкасов провели экскурсии по архитектурным памятникам Северо-Западного административного округа Москвы в рамках акции «Поддержи российскую культуру».