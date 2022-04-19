В России за сутки выявили 8640 случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 8640 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 235 граждан, еще 3462 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 16 763 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы, а также в Китае. Министр здравоохранения подчеркнул, что Россия готовится к возможным последствиям новой волны.

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальная версия препарата будут эффективны в борьбе с «омикрон»-штаммом XE, зафиксированным в январе в Великобритании. По словам специалиста, эти препараты защищают организм от вариантов «омикрона» BA.1 и ВА.2, а ХЕ является их комбинированной версией.