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Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, к515 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в Новой Москве. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По словам представителя ведомства, пожар произошел в жилом доме по адресу Зеленоград, корпус 515.

— В 11:15 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».

В пресс-службе МЧС также уточнили, что в результате пожара пострадал один человек.

В ночь на 19 апреля на территории Городской клинической больницы имени В. М. Буянова на юге столицы произошло возгорание мусора и двух бытовок.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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