«Чудовище Франкенштейна»: Микки Рурк рассказал о поездках в Россию и романах с русскими девушками

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Голливудский актер, профессиональный боксер Микки Рурк рассказал, почему так любит Россию, но боится ехать туда.

Он рассказал, что был в России четыре раза, и каждый из них его нужно было вытаскивать в США буквально силой.

— Я живу в Лос-Анджелесе, но мне тут не нравится. Не уезжаю потому, что город меня дисциплинирует. У меня здесь нет друзей, мне не к кому пойти, нет ночного клуба, куда я хочу пойти, нет женщин, с которыми я хочу познакомиться. Здесь нет соблазнов. А если я поеду в Нью-Йорк, Москву или Лондон, я превращусь в чудовище Франкенштейна, — признался актер в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Из всех мировых столиц именно Москва, по словам Рурка, является самым «одурманивающим» городом для него.

— Я люблю русских женщин. Я встречал много очень красивых русских женщин, с которыми провел одну ночь и потом хотел встретиться еще, но если мне не нравятся их друзья или то, чем они занимаются, то я не буду продолжать общение, — сказал актер.

Микки Рурк неоднократно был замечен в обществе русских девушек-моделей, в числе которых Елена Кулецкая, Евгения Володина, Саша Волкова и Анастасия Макаренко.

Актер неоднократно прибегал к помощи хирурга: из-за любви к боксу его лицо изменилось, он хотел вернуть прежнюю форму носа, но в результате стал жертвой пластических операций.