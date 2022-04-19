«Чудовище Франкенштейна»: Микки Рурк рассказал о поездках в Россию и романах с русскими девушками
Голливудский актер, профессиональный боксер Микки Рурк рассказал, почему так любит Россию, но боится ехать туда.
Он рассказал, что был в России четыре раза, и каждый из них его нужно было вытаскивать в США буквально силой.
— Я живу в Лос-Анджелесе, но мне тут не нравится. Не уезжаю потому, что город меня дисциплинирует. У меня здесь нет друзей, мне не к кому пойти, нет ночного клуба, куда я хочу пойти, нет женщин, с которыми я хочу познакомиться. Здесь нет соблазнов. А если я поеду в Нью-Йорк, Москву или Лондон, я превращусь в чудовище Франкенштейна, — признался актер в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.
Из всех мировых столиц именно Москва, по словам Рурка, является самым «одурманивающим» городом для него.
— Я люблю русских женщин. Я встречал много очень красивых русских женщин, с которыми провел одну ночь и потом хотел встретиться еще, но если мне не нравятся их друзья или то, чем они занимаются, то я не буду продолжать общение, — сказал актер.
Микки Рурк неоднократно был замечен в обществе русских девушек-моделей, в числе которых Елена Кулецкая, Евгения Володина, Саша Волкова и Анастасия Макаренко.
Актер неоднократно прибегал к помощи хирурга: из-за любви к боксу его лицо изменилось, он хотел вернуть прежнюю форму носа, но в результате стал жертвой пластических операций.