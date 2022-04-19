Препараты от онкологии и ВИЧ начали производить в технополисе «Москва»

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Необходимые для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ препараты начали производить в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мощности компании «Амедарт» из технополиса «Москва» позволяют ежегодно производить до десяти миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до миллиона пачек противоопухолевых средств. Эти лекарства уже поставляются во все регионы страны в рамках государственных закупок Министерства здравоохранения Российской Федерации, — заявил он.

«Амедарт» стала резидентом технополиса в 2019 году. Для создания современного производства Фонд развития промышленности предоставил компании льготный заем на 100 миллионов рублей. Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев отметил, что предприятие занимает более пяти тысяч квадратных метров площади в технополисе.

В этом году «Амедарт» планирует выпустить 20 жизненно необходимых лекарств. В целом компания изготавливает более 60 различных препаратов. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, «Амедарт» уже начала выпускать иммунодепрессанты и препараты для лечения почечной недостаточности и готова поставлять на рынок до 15 миллионов упаковок препаратов.

В компании подчеркнули, что отечественные лекарства намного дешевле импортных изделий. В качестве же различий нет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин 15 марта заявил, что горожане уже начали получать первые лекарства, произведенные по заключенному офсетному контракту.