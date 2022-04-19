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Два дома по реновации построят в столичном районе Люблино

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два дома по реновации построят в столичном районе Люблино
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительства двух жилых домов на Совхозной улице по программе реновации. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На Совхозной улице построят два жилых корпуса, состоящих из двух и трех секций. Они будут объединены одноуровневой подземной автостоянкой. На первых этажах домов появятся нежилые помещения под аренду, входные группы с лифтовыми холлами, помещения консьержа и колясочные, — заявила председатель ведомства Анна Яковлева.

В новостройках предусмотрено 466 квартир, большинство из них — двухкомнатные. Первые этажи домов облицуют кирпичом, со второго этажа стены оформят с помощью навесных панелей. Территорию вокруг домов благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с января по март 2022 года в Восточном административном округе столицы было введено в эксплуатацию 108,7 тысячи квадратных метров недвижимости. С начала года были сданы дом в жилом комплексе «Измайлово», два корпуса ЖК «Преображение» в районе Богородское, складской комплекс в районе Северное Измайлово и гараж для легкового автотранспорта на территории района Соколиная Гора.

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