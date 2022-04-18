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Около 109 тысяч «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию на востоке Москвы с начала года

Араз Салехов

Город
Около 109 тысяч «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию на востоке Москвы с начала года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В период с января по март 2022 года в Восточном административном округе столицы было введено в эксплуатацию 108,7 тысячи квадратных метров недвижимости. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил глава столичного комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— В первом квартале 2022 года на территории Восточного административного округа столицы введено в эксплуатацию шесть объектов капитального строительства общей площадью около 108,7 тысячи квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы ввода увеличились более чем на 70 процентов: в январе–марте 2021 года на территории ВАО было введено в эксплуатацию 63,5 тысячи квадратных метров недвижимости, — рассказал он.

С начала года были сданы, как уточняется, дом в жилом комплексе «Измайлово», два корпуса ЖК «Преображение» в районе Богородское, складской комплекс в районе Северное Измайлово и гараж для легкового автотранспорта на территории района Соколиная Гора, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что с января по март 2022 года в Зеленограде ввели в эксплуатацию 36,7 тысячи квадратных метров недвижимости.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что социальная инфраструктура округа пополнилась общеобразовательной школой, которая вмещает в себя 1,1 тысячи учеников.

Помимо этого, руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал о строительстве и проектировании более 1,5 миллиона квадратных метров жилья на востоке Москвы по программе реновации.

По его словам, в новые квартиры на территории округа уже переезжают жители 34 домов, 21 старое здание расселено, 5 — демонтированы по технологии умного сноса.

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