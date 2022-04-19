Проблемный ЖК на западе Москвы передали в собственность города

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, проспект Вернадского, вл78 Карта всех событий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в городскую собственность доли в проблемном ЖК «Академ Палас» в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, передача собственности должна произойти в срок до трех месяцев. После этого ничего не будет препятствовать достройке проблемного объекта.

— Оформление в городскую собственность земельного участка позволит значительно сократить расходы по арендной плате, так как сейчас плата рассчитывается по тарифу за федеральную землю, — подчеркнул генеральный директор Московского фонда защиты прав дольщиков Александр Гончаров.

На данный момент в проблемном ЖК специалисты оценивают несущую способность монолитных конструкций, а также выполняют подготовительные работы, которые закончатся в конце апреля. После обследования комплекса и подготовки проектной документации компания сможет приступить к строительству.

Разрешение на проведение работ действует до 1 июня 2023 года.

9 марта последние девять корпусов проблемного жилого комплекса «Марьино Град» поставили на кадастровый учет.