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Разметку для проведения парада Победы начнут наносить на Тверской улице

Георгий Соланович

Город
Разметку для проведения парада Победы начнут наносить на Тверской улице
Фото: Телеграм-канал Городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Рабочие в ночь со вторника на среду начнут наносить специальную разметку для военной техники на Тверской улице. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в городском хозяйстве Москвы.

— Линии временной дорожной разметки будут наноситься специальной нитрокраской желтого цвета — от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и парад Победы, который состоится 9 мая. Всего нанесем пять линий разметки длиной по 1,5 км каждая, — подчеркнул заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В Telegram-канале городского хозяйства призвали водителей быть внимательнее: желтая разметка предназначена только для военной техники. Движение другого автотранспорта будет осуществляться в обычном режиме.

6 апреля в Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая. На официальном сайте Кремля уже появилась возможность аккредитации журналистов для освещения генеральной репетиции военного парада, которая пройдет 7 мая, и самого парада Победы.

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