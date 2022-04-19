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Семь домов по реновации передадут под заселение до конца апреля

Александр Афонин

Город
Семь домов по реновации передадут под заселение до конца апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

До конца апреля в Москве будет передано под заселение семь новостроек по реновации. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики во вторник, 19 апреля.

— До конца апреля планируется передать под заселение еще семь новостроек по программе реновации. В новые квартиры начнут переселение более 4,5 тысячи человек, проживающих в семи районах Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители переедут из районов Измайлово, Царицыно, Нагорный, Обручевский, Очаково-Матвеевское, Хорошево-Мневники и Южное Тушино.

В пресс-службе добавили, что началось переселение районов Зюзино и Очаково-Матвеевское. Всего с начала реализации программы передано 167 новостроек и началось расселение 457 домов. 51,9 тысячи жителей уже переселили, еще 24,7 тысячи находятся в процессе переселения, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что с начала года на востоке Москвы ввели в эксплуатацию около 109 тысяч квадратных метров жилья.

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