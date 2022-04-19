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Henkel объявил о прекращении бизнеса в России

Араз Салехов

В мире
Henkel объявил о прекращении бизнеса в России
Фото: shutterstock

Германский производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне ее военной спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— На фоне текущих событий на Украине Henkel приняла решение отказаться от своего бизнеса в России, — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в России продолжат работу на предприятии. Помимо этого, им также будут выплачивать зарплату. Также в пресс-службе уточнили, что на данном этапе германский производитель не может определить размер финансовых потерь в связи с планируемым уходом Henkel, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Американская компания Johnson & Johnson приостановила поставки своих средств личной гигиены в Россию на фоне ее военной спецоперации на Украине.

В начале марта Johnson & Johnson объявила о приостановке рекламной деятельности, регистрации в клинических испытаниях и любых дополнительных инвестиций в России.

Также итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России. Такое решение было принято из-за проблем с цепочкой поставок и проведением России специальной операции на Украине.

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