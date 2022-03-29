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Johnson & Johnson объявил о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию

Араз Салехов

Общество
Johnson & Johnson объявил о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию
Фото: depositphotos

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию на фоне ее военной спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба компании.

— Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию, — говорится в сообщении.

В начале марта Johnson & Johnson объявила о приостановке рекламной деятельности, регистрации в клинических испытаниях и любых дополнительных инвестиций в России, сообщает ТАСС.

Французская сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» приостанавливает деятельность на территории РФ. Известно, что в России в настоящее время работает 57 магазинов сети.

Компания Tiffany&Co решила отказаться от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов. При этом поставщики Tiffany более не смогут покупать от ее имени необработанные камни из России.

Международная пивоваренная компания Heineken заявила об уходе с российского рынка и планирует передать управление бизнесом другому владельцу. В организации также добавили, что до момента передачи бизнеса другому владельцу все пивоварни будут продолжать работу.

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