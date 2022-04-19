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Собянин продлил работу метро и МЦК в пасхальную ночь

Георгий Соланович

Город
Собянин продлил работу метро и МЦК в пасхальную ночь
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 апреля, подписал постановление, согласно которому городской общественный транспорт в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет работать дольше.

Так, столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать до 02:00, а 136 маршрутов автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая будут курсировать по улицам города до 03:30.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что 16 ночных маршрутов будут ходить в обычном режиме.

До этого стало известно, что остановки городского транспорта временно поменяют местоположение в период массового посещения кладбищ. Так, 17 и 24 апреля, а также 1 мая поменяются остановки автобусов возле станции метро «Домодедовская». В эти же дни изменится схема остановок рядом со станцией «Новокосино». Временные изменения также произойдут у автобусов, курсирующих около станций «Речной вокзал», «Тушинская» и «Выхино».

Кроме того, поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Вербное воскресенье, 17 апреля, и на Пасху, 24 апреля, будут делать дополнительные остановки на станциях возле храмов и мемориальных мест.

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