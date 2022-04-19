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Сергей Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды

Александр Афонин

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Сергей Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы поддержит проведение первой Московской недели моды. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин во вторник, 19 марта.

— В мероприятии смогут принять участие дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры, — говорится в сообщении.

Московская неделя моды призвана стать укрепляющим мероприятием для отечественной индустрии моды и легкой промышленности. Благодаря поддержке города у участников мероприятия появится возможность заявить о себе, найти новых партнеров и клиентов.

Программа Московской недели моды будет состоять из сессий, паблик-токов и воркшопов. Кроме того, спланированы образовательные дискуссии и деловые встречи, доступные для желающих. В качестве спикеров выступят известные журналисты, представители торговых площадок, стилисты, дизайнеры, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Город планомерно вводит новые меры поддержки в различных отраслях экономики и социальной сферы.

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