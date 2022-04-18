Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти города рассказали о принятых мерах поддержки, которые позволят повысить устойчивость столичной экономики. Об этом в понедельник, 18 апреля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Москва продолжает реализацию плана повышения устойчивости столичной экономики. Город планомерно вводит новые меры поддержки в различных отраслях экономики и социальной сферы, — рассказал он.

На прошлой неделе в столице учредили новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Помимо этого, был введен новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.

Столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проработали меры по поддержке импортозамещения лекарственных средств, говорится на сайте Собянина.

В пятницу, 15 апреля, глава города рассказал, что около 250 миллионов результатов исследований загрузили в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

На сегодняшний день все этапы лабораторной диагностики автоматизированы. Время получения результатов сократилось вдвое. Кроме того, теперь все данные пациентов доступны врачам онлайн.

Помимо этого, Москва возьмет на себя все расходы участников Московского инновационного кластера на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке. Собянин отметил, что на финансовую поддержку могут претендовать малые и средние предприятия бизнеса, научные организации и вузы.