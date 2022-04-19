Консульство Польши в Калининграде временно прекратило выдачу виз

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Консульство Польши в Калининграде объявило о временном прекращении выдачи виз из-за нехватки сотрудников. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.

— Польское консульство прекратило временно, я надеюсь, работу. Здесь некому просто выдавать их, — заявил он.

При этом Алиханов добавил, что в случае необходимости получить шенгенскую визу можно в литовском консульстве, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что польские власти заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что на место прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости выступил против его захвата польскими властями. Однако этот протест был полностью проигнорирован.

Помимо этого, власти Варшавы продолжают предъявлять претензии на российские дипломатические объекты, в том числе на среднюю школу при посольстве РФ. По словам посла, есть и другие дипломатические объекты, на которые Польша тоже предъявляет претензии.