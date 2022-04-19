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Количество электронных регистраций в Росреестре в марте выросло на 25 процентов

Георгий Соланович

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Количество электронных регистраций в Росреестре в марте выросло на 25 процентов
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Управление Росреестра по Москве в марте 2022 года зарегистрировало 61 319 онлайн-заявлений, что на 24,6 процента больше, чем в предыдущем месяце. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Росреестром Москвы в марте через электронные сервисы ведомства было принято 82 тысячи заявлений, из них зарегистрировано — 61 тысяча, то есть три сделки из четырех оформляются в реестре недвижимости при подаче документов онлайн. Востребованность электронных услуг Росреестра растет среди москвичей, — подчеркнул глава столичного Управления Росреестра Игорь Майданов.

В пресс-службе также отметили, что в годовом выражении показатель увеличился на 36,2 процента.

До этого стало известно, что сотрудники управления Росреестра по Москве с начала 2022 года поставили на учет два детских сада, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Первый объект расположен по адресу поселение Филимонковское, квартал № 165, дом 17; второй — поселение Московский, улица Саларьевская, дом 11а.

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