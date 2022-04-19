Юмориста Максима Галкина допросили в полиции Израиля

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Ведущий Максим Галкин был доставлен в отделение полиции в Израиле. Предположительно, он стал фигурантом дела о гибели мужчины.

По словам соседей артиста, Галкин стал фигурантом дела о гибели мужчины. Ведущий был со своим знакомым на пляже. Через какое-то время тот утонул в море. Галкин один из последних людей, кто видел мужчину живым.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

— Если человек, который погиб, действительно общался с Галкиным незадолго до смерти, то у полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста, то есть допросить его или даже задержать, чтобы проверить его версию произошедшего, — сказал Александр Карабанов для StarHit.

1 апреля журналист Леван Тодуа сообщил, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева ищут новую школу для своих детей — Лизы и Гарри. По словам журналиста, семья живет в городе Кесария. Галкин устроился на работу переводчиком, а Пугачева стала ведущей на местном телевидении.