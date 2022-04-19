Около 31 миллиона «квадратов» недвижимости строится в Москве

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В столице на данном этапе идет строительство почти 31 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— На сегодняшний день в Москве в рамках 214-ФЗ силами девелоперов строится около 31 миллиона квадратных метров недвижимости – это 489 разрешений на строительство. Из них в Новой Москве инвесторы возводят 5,7 миллионов квадратных метров недвижимости, — заявила она.

На данном этапе в столице заключено 154 081 договоров долевого участия на покупку, говорится в релизе.

Также стало известно, что в период с января по март 2022 года в Восточном административном округе столицы было введено в эксплуатацию 108,7 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом в прошлом году ввели в эксплуатацию 63,5 тысячи квадратных метров недвижимости.

С начала года были сданы, как уточняется, дом в жилом комплексе «Измайлово», два корпуса ЖК «Преображение» в районе Богородское, складской комплекс в районе Северное Измайлово и гараж для легкового автотранспорта на территории района Соколиная Гора.