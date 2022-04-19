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Роспотребнадзор: Более 95% выявленных случаев COVID-19 в России приходятся на «омикрон»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор: Более 95% выявленных случаев COVID-19 в России приходятся на «омикрон»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На штамм «омикрон» приходятся 97,5 процента выявленных в России случаев коронавируса. Об этом в ходе селекторного совещания сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова во вторник, 19 апреля.

— За отчетную 15 неделю загружено 1 580 сиквенсов, из которых к геноварианту «омикрон» отнесены 1 541 сиквенс (97,5 процента от общего количества сиквенсов), к геноварианту «дельта» — семь (0,5 процента), к другим не доминирующим геновариантам — 32 (два процента), — рассказала она.

Попова также добавила, что по итогам 15 недели 2022 года в стране зарегистрировано 76 233 случаев коронавируса, передает агентство городских новостей «Москва».

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12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы, а также в Китае. Министр здравоохранения подчеркнул, что Россия готовится к возможным последствиям новой волны.

До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и назальная версия препарата будут эффективны в борьбе с «омикрон»-штаммом XE, зафиксированным в январе в Великобритании.

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