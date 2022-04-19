Собянин: Критических явлений на рынке труда в регионах России нет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На российском рынке труда нет критических явлений, но властям следует «держать руку на пульсе». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

— Один из больших и серьезных вызовов — проблемы занятости населения, мы видим некую волатильность на рынке труда, но, тем не менее, каких-то сверхкритических явлений нет. Критических каких-то ситуаций в настоящее время нет, но, тем не менее, мы должны держать руку на пульсе, — отметил Собянин.

По его словам, вместе с действующими программами Министерство труда запускает дополнительные, а регионы мониторят ситуацию.

19 апреля в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили о том, что жители Москвы, находящиеся в поиске работы, могут обратиться в один из 57 центров трудоустройства, флагманские центры занятости населения «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера». Специалисты профильных организаций помогут горожанам составить конкурентоспособное резюме. Кроме того, в центрах можно пройти тест на профориентацию, курсы переобучения или проконсультироваться с психологом. Более того, соискатели могут подать резюме на сайте mos.ru.