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Диетолог Соломатина объяснила, как есть пасхальные куличи без вреда для фигуры

Анна Михалюк

Общество
Диетолог Соломатина объяснила, как есть пасхальные куличи без вреда для фигуры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

24 апреля православные христиане будут отмечать один из главных церковных праздников — Пасху. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как правильно есть пасхальные угощения, чтобы после праздников не увидеть прибавку на весах.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как правильно готовить и есть пасхальный кулич. Советы повара и диетолога

Одно из важных правил — плавный переход с постной пищи на обычный рацион. По словам врача, сразу после поста не следует набрасываться на угощения — это может быть чревато для здоровья.

— Нашему организму мы никак не сообщим, что сегодня праздник, и он после долгого поста должен выделять ферменты. Нужно есть понемножку. Нужно показать организму: «Вот это яйцо, это кулич, это пасха». И, желательно, не все вместе. Разговляться мы будем в течение всего дня, например, утром мы съели яйцо, маленький кусочек кулича и немного пасхи. Не надо есть все яйца. В день здоровому человеку можно съесть и три яйца, но не одновременно. В течение дня нужно питаться той едой, которую вы ели в пост: овощи, индейка, кролик, рыба, — сказала эксперт.

Диетолог объяснила, как сделать творожную пасху менее калорийной. Необходимо брать нежирный творог, а вместо сливочного масла использовать сметану.

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации россиянам по покупке куличей, яиц и творога. Во-первых, необходимо смотреть на дату выработки продукта и брать самое свежее, а для покраски яиц лучше использовать натуральный краситель — луковую шелуху.

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