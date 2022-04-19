На севере Москвы за три месяца нашли 94 самостроя
На севере столицы выявили 94 незаконно возведенных объекта за первые три месяца 2022 года. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы
К найденным самостроям относятся заборы, бытовки, ограждающие конструкции и устройства — это 90 процентов незаконных объектов. Общая площадь построек составляет почти 20,3 тысячи квадратных метров, сообщили в ведомстве.
Суммарное число нарушений земельно-имущественного законодательства в северном административном округе Москвы достигло 149. Помимо прочего, были ликвидированы 40 объектов недвижимости общей площадью около 9,4 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что жители Москвы могут пройти обучение и принять участие в поиске и ликвидации самостроев в рамках проекта Госинспекции по недвижимости «Доброволец ГИН». После прохождения инструктажа граждане смогут сообщать о подозрительных объектах Госинспекции по недвижимости, а сотрудники ведомства — проверять заявление на достоверность и давать обратную связь о результатах проверки.