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На севере Москвы за три месяца нашли 94 самостроя

Антон Махов

Город
На севере Москвы за три месяца нашли 94 самостроя
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

На севере столицы выявили 94 незаконно возведенных объекта за первые три месяца 2022 года. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы

К найденным самостроям относятся заборы, бытовки, ограждающие конструкции и устройства — это 90 процентов незаконных объектов. Общая площадь построек составляет почти 20,3 тысячи квадратных метров, сообщили в ведомстве.

Суммарное число нарушений земельно-имущественного законодательства в северном административном округе Москвы достигло 149. Помимо прочего, были ликвидированы 40 объектов недвижимости общей площадью около 9,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут пройти обучение и принять участие в поиске и ликвидации самостроев в рамках проекта Госинспекции по недвижимости «Доброволец ГИН». После прохождения инструктажа граждане смогут сообщать о подозрительных объектах Госинспекции по недвижимости, а сотрудники ведомства — проверять заявление на достоверность и давать обратную связь о результатах проверки.

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