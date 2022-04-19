«Это самый важный для меня человек!»: Микки Рурк завещал все имущество помощнику Диме

Микки Рурк / Фото: Anton Belickiy / CC BY 2.0

Голливудский актер, профессиональный боксер Микки Рурк завещал все свое имущество своему помощнику Дмитрию Корнейчуку, которого считает сейчас самым важным человеком в своей жизни. Сам Корнейчук в курсе планов актера и ничуть не удивлен.

С Корнейчуком Рурк познакомился восемь лет назад, и за это время тот стал правой рукой актера. Как признался сам 69-летний артист, он уже обговорил с помощником все детали своих похорон. Так, актер даже заказал дизайн своего будущего гроба.

— Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса. Верю в то, что смогу увидеть своего брата (на том свете, — прим. ВМ), обнять его, — поделился Рурк.

Сам актер действительно уже не представляет жизни без верного помощника, в руки которого со временем перешли все его дела. Рурк признавался, что сейчас даже свой собственный адрес не может запомнить. Дмитрий же довольно скромен и считает, что просто хорошо выполняет свое дело.

— Я никогда не относился к людям как к работе. Для меня это главный принцип по жизни. Не могу сказать человеку, мол, у меня время вышло, все, пока. С Микки я познакомился, когда прилетел в Америку из Украины и не мог найти работу, — рассказал Корнейчук.

Он добавил, что Рурк — человек творческий и вечно витает в облаках. Об этом актер и его помощник рассказали в выпуске «Осторожно: Собчак».

До этого Рурк рассказал, почему так любит Россию, но боится ехать туда. Он рассказал, что был в России четыре раза, и каждый из них его нужно было вытаскивать в США буквально силой. Из всех мировых столиц именно Москва, по словам актера, является самым «одурманивающим» городом для него.