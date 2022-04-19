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Московским водителям рекомендуют «переобуться» в летнюю резину

Антон Махов

Город
Московским водителям рекомендуют «переобуться» в летнюю резину
Фото: Вечерняя Москва

Столичным водителям рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в своем официальном Telegram-канале.

Такую рекомендацию дают в связи со стабильной плюсовой температурой, которая установилась в Москве. Зимняя резина становится слишком мягкой при потеплении, сцепленье с дорогой становится не таким хорошим, а резина стирается гораздо быстрее, отмечают в сообщении ЦОДД.

Резину нужно менять попозже, с запасом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал Денис Пилипишин, аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Эксперт отмечает, что в пользу этого решения есть несколько аргументов, которые связаны с погодой и встроенной электроникой.

Эксперт напомнил, что в Советском Союзе существовали нормативы перехода на летние шины 15 апреля, а в Европе предлагают гибкий подход: менять резину, когда утренняя температура перейдет границу в плюс семь градусов.

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