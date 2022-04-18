Автомобильный аналитик объяснил, когда пора менять зимнюю резину на летнюю

Фото: Вечерняя Москва

Резину нужно менять попозже, с запасом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал Денис Пилипишин, аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Эксперт отмечает, что в пользу этого решения есть несколько аргументов, которые связаны с погодой и встроенной электроникой.

— Во-первых, хотя и нечасто, но при плюсовой температуре тоже встречается гололед. Он бывает как на мостах, так и просто на продуваемых ветром участках, — пояснил он.

Пилипишин также подчеркнул, что может внезапно измениться погода, например, пойдет сильный снег.

— На снегу у летних шин тормозной путь в разы больше, чем у зимних, — пояснил аналитик.

На замену шин также влияет опасный момент, связанный с тем, что в современных автомобилях в работу водителя вмешивается электроника.

— Обычно электроника настроена на некие среднестатистические условия и может помочь водителю, особенно начинающему и еще не стяжавшему мастерства. Но в нестандартной ситуации электронный помощник может превратиться во врага, — заметил Пилипишин.

Аналитик вспомнил случай из личного опыта: весной он поменял шины заранее, потому что было тепло, но однажды пошел сильный снег:

— Несмотря на это, я решил поехать на работу на машине. В городе возникла крайне неприятная ситуация. Девушка вышла на пешеходный переход и двинулась вперед, уверенная в своем преимуществе. Я нажимаю на тормоз, но машина почти не замедляется, проклятая АБС стрекочет и растормаживает колеса, так как перед переходом образовался снежный накат. Без АБС машину было бы легко осадить прерывистым торможением, но тут оно не помогало, потому как АБС все равно успевала включаться. В этой ситуации пришлось въехать в сугроб.

Эксперт объяснил, что АБС сбило с толку проскальзывание летней резины на снежном накате и она практически отключала тормоза:

— Причем, зная о возможности такой ситуации, производитель описал ее в инструкции заранее, чтобы к нему вопросов не было. Подобных происшествий можно избежать, не выезжая на летней резине в снежный день.

Эксперт напомнил, что в СССР существовали нормативы перехода на летние шины 15 апреля, а в Европе предлагают гибкий подход: менять резину, когда утренняя температура перейдет границу в плюс семь градусов. Дело в том, что при низких плюсовых температурах летняя резина твердеет, ее сцепные свойства снижаются.