Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобильный аналитик объяснил, когда пора менять зимнюю резину на летнюю

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автомобильный аналитик объяснил, когда пора менять зимнюю резину на летнюю
Фото: Вечерняя Москва

Резину нужно менять попозже, с запасом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал Денис Пилипишин, аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Эксперт отмечает, что в пользу этого решения есть несколько аргументов, которые связаны с погодой и встроенной электроникой.

— Во-первых, хотя и нечасто, но при плюсовой температуре тоже встречается гололед. Он бывает как на мостах, так и просто на продуваемых ветром участках, — пояснил он.

Пилипишин также подчеркнул, что может внезапно измениться погода, например, пойдет сильный снег.

— На снегу у летних шин тормозной путь в разы больше, чем у зимних, — пояснил аналитик.

На замену шин также влияет опасный момент, связанный с тем, что в современных автомобилях в работу водителя вмешивается электроника.

— Обычно электроника настроена на некие среднестатистические условия и может помочь водителю, особенно начинающему и еще не стяжавшему мастерства. Но в нестандартной ситуации электронный помощник может превратиться во врага, — заметил Пилипишин.

Аналитик вспомнил случай из личного опыта: весной он поменял шины заранее, потому что было тепло, но однажды пошел сильный снег:

— Несмотря на это, я решил поехать на работу на машине. В городе возникла крайне неприятная ситуация. Девушка вышла на пешеходный переход и двинулась вперед, уверенная в своем преимуществе. Я нажимаю на тормоз, но машина почти не замедляется, проклятая АБС стрекочет и растормаживает колеса, так как перед переходом образовался снежный накат. Без АБС машину было бы легко осадить прерывистым торможением, но тут оно не помогало, потому как АБС все равно успевала включаться. В этой ситуации пришлось въехать в сугроб.

Эксперт объяснил, что АБС сбило с толку проскальзывание летней резины на снежном накате и она практически отключала тормоза:

— Причем, зная о возможности такой ситуации, производитель описал ее в инструкции заранее, чтобы к нему вопросов не было. Подобных происшествий можно избежать, не выезжая на летней резине в снежный день.

Эксперт напомнил, что в СССР существовали нормативы перехода на летние шины 15 апреля, а в Европе предлагают гибкий подход: менять резину, когда утренняя температура перейдет границу в плюс семь градусов. Дело в том, что при низких плюсовых температурах летняя резина твердеет, ее сцепные свойства снижаются.

Читайте также:
Транспорт Автомобили Лето
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте