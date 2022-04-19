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Медведев заявил, что задушить российскую экономику ни у кого не получится

Евгений Белоусов

Политика
Медведев заявил, что задушить российскую экономику ни у кого не получится
Фото: er.ru

Несмотря на антироссийские санкции и настоящую экономическую войну, задушить экономику России и изолировать страну ни у кого не получится. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 19 апреля.

Он уточнил, что сейчас страна находится на особом положении в условиях сильнейшего давления, однако правительство было к этому готово. Чтобы не только выдержать выпавшие на долю России испытания, но и выйти из них победителями, Медведев рекомендует сконцентрировать все доступные ресурсы и силы. Об этом он рассказал на заседании президиума Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

— В соревновании государств, в той конкуренции, которая существует на планете, именно этот показатель является ключевым — именно интеллектуальный капитал и решает практически все, — заявил зампред.

6 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила о том, что Америка надеется поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. Пресс-секретаря также спросили, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать дефолта в России. Она ответила, что конкретных цифр нет: это зависит лишь от выбора, который сделает Россия.

11 апреля президент России Владимир Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Первый доклад по выполнению поручения президента должен состояться до 15 июня, а последующие — ежеквартально.

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