В Москве проснулись божьи коровки

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Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

После зимней спячки в столице проснулись божьи коровки, насекомых уже видели в Терлецком лесопарке и заказнике «Медведковский». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике «Медведковский», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В холодное время года божьи коровки пребывают в состоянии анабиоза. Они прячутся в разных укромных местах на территории своего обитания. Чаще всего они скрываются под камнями, в разломах коры деревьев, в кучах сухих листьев и других скоплениях природного «мусора». Часто бывает так, что божьи коровки скрываются в щелях фасадов зданий и балконов, поэтому весной их можно часто встретить в том числе и в жилых помещениях.

В прошлом году в Москве появились домики для божьих коровок и гусениц.