Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве проснулись божьи коровки

Антон Махов

Общество
В Москве проснулись божьи коровки
Фото: Скриншот видео
Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

После зимней спячки в столице проснулись божьи коровки, насекомых уже видели в Терлецком лесопарке и заказнике «Медведковский». Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Вслед за бабочками, клопами-землекопами, муравьями, мухами и пауками на природных территориях проснулись божьи коровки. Ярких красавиц заметили в Терлецком лесопарке и заказнике «Медведковский», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В холодное время года божьи коровки пребывают в состоянии анабиоза. Они прячутся в разных укромных местах на территории своего обитания. Чаще всего они скрываются под камнями, в разломах коры деревьев, в кучах сухих листьев и других скоплениях природного «мусора». Часто бывает так, что божьи коровки скрываются в щелях фасадов зданий и балконов, поэтому весной их можно часто встретить в том числе и в жилых помещениях.

В прошлом году в Москве появились домики для божьих коровок и гусениц.

Природа весна Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте