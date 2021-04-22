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Домики для божьих коровок и гусениц появятся в парках Москвы
Фото: Pexels

Домики для божьих коровок и гусениц появятся в парках Москвы

Иван Юминов

Город

Домики для насекомых появятся в парках города. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды в четверг, 22 апреля.

— Весной традиционно на всех природных территориях и во дворах жилых домов устанавливают домики для птиц: скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники и другие. Однако не все знают, что домики нужны и насекомым, — рассказали в ведомстве.

Таким жилищем смогут воспользоваться божьи коровки, жуки, а также гусеницы. Домики внешне похожи на скворечники, но у них нет передней стенки. Внутри они заполнены сухими стеблями растений, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что родители и детеныши кенгуру валлаби поселились в Московском зоопарке.

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насекомыепарки столицыживотные
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