Канада ввела санкции против Набиуллиной, Фридмана и еще 12 человек

Фото: Pixabay

Канада включила в свои санкционные списки по России еще 14 лиц, среди которых глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина, бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Канады во вторник, 19 апреля.

Данные о включенных в санкционный список лицах содержится в документе, связанном с канадскими санкциями в отношении Москвы из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну, передает ТАСС.

До этого японские власти утвердили дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций из РФ. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Государственной думы, а также дочь и жена главы российского МИД Сергея Лаврова. Еще Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и «Альфа-банка» с 12 мая.

Европейский союз 8 апреля утвердил новый пакет санкционных мер, направленных в отношении России. Документ еще не был опубликован и не вступил в силу. В качестве санкционных мер предлагается запретить импорт российского угля с конца лета 2022 года, наложить запреты на доступ российских кораблей в европейские порты и на грузовое транспортное сообщение с РФ и Белоруссией.