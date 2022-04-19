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Москвичка сдает в аренду собаку, которая «уничтожит любое желание заводить животное»

Лейла Алиева

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Москвичка сдает в аренду собаку, которая «уничтожит любое желание заводить животное»
Фото: Pexels
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Жительница района Аэропорт завела собаку породы сиба-ину, но не смогла справиться с ее воспитанием. Она решила сдавать своего питомца в аренду людям, чьи дети выпрашивают домашнего питомца.

— Предлагаю в аренду уникальную, единственную в своем роде сиба-ину. Она уничтожит любое желание заводить животное: воет, грызет любимые вещи, оставит детей без игрушек, приставок, комиксов, гаджетов. Все это исчезнет в мясорубке, ошибочно названной ртом у данной особи, а выйдет на пол посередине детской комнаты. Вы можете заставить убирать детей какашки, ведь это они хотели собаку. Подгадать момент, когда надо выйти на улицу, бесполезно, ведь мы не просимся — мы сразу делаем. Это научит детей понимать, что не они хозяева жизни, а она. Милая девочка Ками (с японского — Бог). И только с божьей помощью вы с ней управитесь, — говорится в объявлении.

Москвичка сдает в аренду собаку, которая «уничтожит любое желание заводить животное» Фото: скриншот: avito.ru

Взять Ками в аренду можно по субботам и воскресеньям с 7 утра до 9 вечера.

До этого стало известно, что спрос на клининговые услуги увеличился в России на 82 процента, а в столице — на 47 процентов. Об этом свидетельствуют данные портала «Авито Услуги».

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