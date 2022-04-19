Депутат МГД Головченко: Развитие велоинфраструктуры помогает популяризации массового спорта в Москве

Фото: duma.mos.ru

Развитие велоинфраструктуры в столице помогает популяризации массового спорта. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

— Популярность велосипедного спорта, равно как и велосипеда как удобного и экологичного вида транспорта, растет. В Москве увеличивается количество велосипедистов, развивается велоинфраструктура, растут показатели городского велопроката: в 2021 году москвичи и туристы совершили 5 миллионов поездок! Обустраиваются веломаршруты, велопарковки, места для размещения велосипеда есть в поездах на МЦК и МЦД. Все это помогает сделать велосипед частью жизни, а не только увлечением для спортсменов, — заявил он.

Сезон городского велопроката уже открылся в столице, а цены останутся такими же доступными для жителей, как и в 2021 году. Кроме того, Головченко добавил, что в Москве планируется проведение четырех крупных веломарафонов, которые станут большими событиями для профессионалов и любителей велоспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

19 апреля в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили о том, что весной и летом в столице установят 370 новых велопарковок. Они появятся по всему городу возле метро, МЦК и МЦД: у станций «Мичуринский проспект», «Селигерская», «Алексеевская», «Бескудниково», «Крымская» и других. Благодаря этому пассажиры городского транспорта смогут удобно пересаживаться на велосипеды и самокаты.